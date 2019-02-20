Климкин раскритиковал Международное сообщество из-за РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин дал интервью изданию The Washington Post, где раскритиковал Международное сообщество и, в частности, ЕС, из-за недостаточного давления на Россию, и призвал к реальным действиям, способных изменить поведение Москвы. Об этом сообщается в статье под названием "Пять лет прошло, а Россия до сих пор оккупирует территорию Украины", передает УНН.
“Недостаточная международное внимание прямо мотивирует Кремль, о чем свидетельствуют недавние атаки против украинских кораблей в международных водах Керченского пролива и Азовского моря. Сейчас в военном плену содержатся 24 украинских военнослужащих”, — отметил Климкин.
Министр отметил, что агрессия РФ пока унесла жизни 13 тысяч людей на Донбассе, 1,5 миллиона стали перемещенными лицами, а оккупированый Россией Крым превратился в “черную дыру”, где не выполняются базовые права человека.
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“Мы призываем международное сообщество признать опасность слабой реакции на российскую агрессию. Если вы цените демократию и верховенство права, и если вы искренне верите, что система, основанная на международных правилах, делает нас более безопасными, следует увеличить давление на Кремль, чтобы он начал соблюдать международное право”, — подчеркнул глава МИД.
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Климкин отметил, логично было бы, в частности, усилить санкции против РФ.
“С РФ следует вести дела с позиции силы, а не с позиций умиротворения и компромиссов”, — подчеркнул украинский министр.
Как сообщал УНН, Европейских Союз может ввести новые санкции против России из-за агрессию в Украине в течение нескольких недель.