Клімкін розкритикував Міжнародну спільноту через РФ

“Недостатня міжнародна увага прямо мотивує Кремль, про що свідчать нещодавні атаки проти українських кораблів у міжнародних водах Керченської протоки та Азовського моря. Наразі у військовому полоні утримуються 24 українських військовослужбовця”, — зауважив Клімкін.

Міністр зазначив, що агресія РФ наразі забрала життя 13 тисяч людей на Донбасі, 1,5 мільйона стали переміщеними особами, а окупований Росією Крим перетворився на “чорну діру”, де не виконуються базові права людини.

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“Ми закликаємо міжнародну спільноту визнати небезпеку слабкої реакції на російську агресію. Якщо ви цінуєте демократію і верховенство права, і якщо ви щиро вірите, що система, заснована на міжнародних правилах, робить нас безпечнішими, варто збільшити тиск на Кремль, щоби він почав дотримуватися міжнародного права”, — наголосив голова МЗС.

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Клімкін зауважив, логічно було б, зокрема, посилити санкції проти РФ.

“З РФ слід вести справи з позиції сили, а не з позицій умиротворення та компромісів”, — підкреслив український міністр.

Як повідомляв УНН, Європейських Союз може запровадити нові санкції проти Росії через агресію в Україні протягом кількох тижнів.