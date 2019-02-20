Клімкін розкритикував Міжнародну спільноту через РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дав інтерв'ю виданню The Washington Post, де розкритикував Міжнародну спільноту, та, зокрема, ЄС, через недостатній тиск на Росію, та закликав до реальних дій, здатних змінити поведінку Москви. Про це повідомляється у статті під назвою "П'ять років минає, а Росія досі окупує територію України", передає УНН.
“Недостатня міжнародна увага прямо мотивує Кремль, про що свідчать нещодавні атаки проти українських кораблів у міжнародних водах Керченської протоки та Азовського моря. Наразі у військовому полоні утримуються 24 українських військовослужбовця”, — зауважив Клімкін.
Міністр зазначив, що агресія РФ наразі забрала життя 13 тисяч людей на Донбасі, 1,5 мільйона стали переміщеними особами, а окупований Росією Крим перетворився на “чорну діру”, де не виконуються базові права людини.
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“Ми закликаємо міжнародну спільноту визнати небезпеку слабкої реакції на російську агресію. Якщо ви цінуєте демократію і верховенство права, і якщо ви щиро вірите, що система, заснована на міжнародних правилах, робить нас безпечнішими, варто збільшити тиск на Кремль, щоби він почав дотримуватися міжнародного права”, — наголосив голова МЗС.
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Клімкін зауважив, логічно було б, зокрема, посилити санкції проти РФ.
“З РФ слід вести справи з позиції сили, а не з позицій умиротворення та компромісів”, — підкреслив український міністр.
Як повідомляв УНН, Європейських Союз може запровадити нові санкції проти Росії через агресію в Україні протягом кількох тижнів.