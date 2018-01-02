Климкин прокомментировал начало председательства Болгарии в Совете ЕС

"Докладчиком ЕС по получению Украиной безвиза была евродепутат от Болгарии. Теперь на следующие полгода Болгария стала главным докладчиком ЕС, возглавив Совет Европейского Союза. У нас с Болгарией совместные община, кириллица и Черное море. Вот только в ЕС и НАТО они вступили чуть раньше", - написал П.Климкин.

Напомним, Болгария начала свое председательство в ЕС с 1 января 2018 года. Сообщается, что София уже успела представить Брюсселю свой список приоритетных вопросов.

Доповідачем ЄС з отримання Україною #безвіз’у була євродепутат від Болгарії. Тепер на наступні півроку Болгарія стала головним доповідачем ЄС, очоливши Раду Європ.Союзу. У нас з Болгарією спільні громада,кирилиця та Чорне море.От тільки в ЄС та НАТО вони вступили трохи раніше:)))