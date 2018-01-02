Клімкін прокоментував початок головування Болгарії у Раді ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України прокоментували головування Болгарії у Раді ЄС, вказавши, що дві держави мають багато спільного. Про це на своїй сторінці в Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Доповідачем ЄС з отримання Україною безвізу була євродепутат від Болгарії. Тепер на наступні півроку Болгарія стала головним доповідачем ЄС, очоливши Раду Європейського Союзу. У нас з Болгарією спільні громада, кирилиця та Чорне море. От тільки в ЄС та НАТО вони вступили трохи раніше", - написав П.Клімкін.
Нагадаємо, Болгарія розпочала своє головування в ЄС з 1 січня 2018 року. Повідомляється, що Софія вже встигла представити Брюсселю свій список пріоритетних питань.
Доповідачем ЄС з отримання Україною #безвіз’у була євродепутат від Болгарії. Тепер на наступні півроку Болгарія стала головним доповідачем ЄС, очоливши Раду Європ.Союзу. У нас з Болгарією спільні громада,кирилиця та Чорне море.От тільки в ЄС та НАТО вони вступили трохи раніше:)))— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 2 января 2018 г.