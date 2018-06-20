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Климкин о "нормандской встрече": позиция РФ была направлена ​​на легитимизацию своей оккупации

Климкин о "нормандской встрече": позиция РФ была направлена ​​на легитимизацию своей оккупации

Киев  •  УНН

 • 10476 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Во время переговоров в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, которая состоялась ранее в этом месяце, российская позиция была направлена ​​на легитимизацию своей оккупации. Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

“Я проинформировал Едгарса о результатах последней „нормандской встречи“ и четко сказал, что российская позиция была 100% направлена ​​на легитимизацию своей оккупации”, — сказал Климкин.

По его словам, Россия не выразила никакого желания говорить о реальном прогрессе, о реальных миротворцах, реальной международной администрации, о реальном полицейском компоненте.

“И наоборот, как сказал Лавров, если там будет международное сообщество, то в результате тех, кого изберут во время свободных и честных выборов — они будут представителями Украины и международного сообщества. Это, конечно, хорошо, что он нас записал к международному сообществу. Но, к сожалению, здесь у нас нет реального и последовательного прогресса”, — добавил министр.

Как сообщал УНН, встреча глав МИД “нормандской” четверки состоялась 11 июня в Берлине. Министры обсудили гуманитарную проблематику, в частности освобождение удерживаемых лиц, а также вопросы безопасности и выполнения “формулы Штайнмайера”.

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