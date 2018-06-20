Клімкін про "нормандську зустріч": позиція РФ була спрямована на легітимізацію своєї окупації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Під час переговорів у “нормандському форматі” на рівні міністрів закордонних справ, яка відбулась раніше цього місяця, російська позиція була спрямована на легітимізацію своєї окупації. Про це на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Я проінформував Єдгарса про результати останньої „нормандської зустрічі“ і чітко сказав, що російська позиція була 100% спрямована на легітимізацію своєї окупації”, — сказав Клімкін.
За його словами, Росія не висловила ніякого бажання говорити про реальний прогрес, про реальних миротворців, реальну міжнародну адміністрацію, про реальний поліцейський компонент.
“І навпаки, як сказав Лавров, якщо там буде міжнародне співтовариство, то в результаті тих, кого оберуть під час вільних і чесних виборів, — вони будуть представниками України і міжнародного співтовариства. Це, звичайно, добре, що він нас записав до міжнародного співтовариства. Але, на жаль, тут у нас немає реального і послідовного прогресу”, — додав міністр.
Як повідомляв УНН, зустріч глав МЗС “нормандської” четвірки відбулася 11 червня в Берліні. Міністри обговорили гуманітарну проблематику, зокрема звільнення утримуваних осіб, а також питання безпеки і виконання “формули Штайнмайера”.