Климкин: во время ЧМ-2018 Россия может согласиться на обмен узников для улучшения имиджа

В то же время, Климкин отметил, что не стоит рассчитывать на скорое освобождение всех украинских узников.

"Жест возможен, но жест не доброй воли, а в том, чтобы улучшить имидж России во время чемпионата. Чемпионат должны использовать, но и дальше должны работать. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшие дни и недели все равно всех Россия не выпустит. И дальше будет использовать их как средство давления", - сказал министр.

Добавим, омбудсмен России Татьяна Москалькова ранее заявила, что уполномоченные по правам человека России и Украины встретятся 18 июня в Москве, чтобы обсудить возникшие в связи с посещением российских и украинских заключенных, и согласовать программу дальнейших действий.

В то же время российский журналист Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале сообщил: "Сегодня (возможно) будет решаться история с Сенцов и обменом".