Клімкін: під час ЧС-2018 Росія може погодитися на обмін бранців для покращення іміджу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У період, поки триватиме чемпіонату світу з футболу, Росія може погодитися на черговий обмін бранців, щоб створити позитивний імідж країни. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі "5 каналу", передає УНН.
Водночас, Клімкін зауважив, що не варто розраховувати на швидке звільнення усіх українських бранців.
"Жест можливий, але жест не доброї волі, а у тому, щоб покращити імідж Росії під час чемпіонату. Чемпіонат маємо використати, але і далі мусимо працювати. Ми прекрасно розуміємо, що в найближчі дні і тижні все одно всіх Росія не випустить. І далі буде використовувати їх як засіб тиску", – сказав міністр.
Додамо, омбудсмен Росії Тетяна Москалькова раніше заявила, що уповноважені з прав людини Росії і України зустрінуться 18 червня в Москві, щоб обговорити питання, що виникли в зв'язку з відвідуванням російських і українських в'язнів, і погодити програму подальших дій.
Водночас російський журналіст Олексій Венедиктов у своєму Telegram-каналі повідомив: "Сьогодні (можливо) вирішуватиметься історія з Сенцовим і обміном".