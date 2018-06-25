Климкин обсудит с датским коллегой противодействие России на выборах в Украине

“Завтра и послезавтра в Копенгагене состоится продолжение инвестиционной конференции по Украине. В рамках этой конференции мы договорились с министром иностранных дел Дании собраться отдельно и поговорить о том, каким образом Россия будет тотально вмешиваться перед нашими выборами и — главное, пытаться тотально дестабилизировать Украину и как противодействовать этому”, — сказал Климкин.

Он отметил, что в этом вопросе Украине нужно привлекать для помощи больше европейских партнеров.

“Нам нужно работать совместно. Я об этом говорил в формате „Большой семерки“. Нам нужно работать в более крупном формате, с привлечением большинства стран-партнеров из Европы”, - отметил министр.

Как сообщал УНН, в Украине ожидают масштабное вмешательство со стороны РФ в президентских выборах, которые состоятся в следующем году.