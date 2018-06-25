Клімкін обговорить з данським колегою протидію Росії під час виборів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкин у найближчі два дні обговорить із своїм данським колегою питання протидії спробам Росії розхитати ситуацію в Україні напередодні президентсько-парламентських виборів. Про це голова МЗС заявив сьогодні на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
“Завтра і післязавтра в Копенгагені відбудеться продовження інвестиційної конференції щодо України. В рамках цієї конференції ми домовилися з міністром закордонних справ Данії зібратися окремо і поговорити про те, яким чином Росія буде тотально втручатися перед нашими виборами і — головне, намагатиметься тотально дестабілізувати Україну і як протидіяти цьому”, — сказав Клімкін.
Він зазначив, що в цьому питанні Україні треба залучати для допомоги більше європейських партнерів.
“Нам потрібно працювати спільно. Я про це говорив у форматі „Великої сімки“. Нам потрібно працювати в більш великому форматі, із залученням більшості країн-партнерів з Європи”, — зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, в Україні очікують на масштабне втручання з боку РФ у президентські вибори, які відбудуться майбутнього року.