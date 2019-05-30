Климкин обсудит "чистку" в Крыму с четырьмя иностранными министрами

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 10043 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 34847 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 54852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70740 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118785 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110663 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137096 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144513 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130074 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130150 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Климкин обсудит "чистку" в Крыму с четырьмя иностранными министрами

Климкин обсудит "чистку" в Крыму с четырьмя иностранными министрами

Киев  •  УНН

 • 8669 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает мировое сообщество требовать от Российской Федерации освободить задержанных сегодня крымскотатарских активисток. Он пообещал поднять этот вопрос на встрече с главами МИД Германии, Франции, Польши и Швеции, которые сегодня должны прибыть в Украину. Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает УНН.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией. Призываю мир требовать их освобождения. Уже вскоре буду говорить об этом со своими немецким, французским, польским и шведской коллегами", - написал он.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток, правозащитниц Лутфие Зудиеву и Мумин Салиеву.

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