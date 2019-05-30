Клімкін обговорить “чистку” в Криму з чотирма іноземними міністрами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає світову спільноту вимагати від Російської Федерації звільнити затриманих сьогодні кримськотатарських активісток. Він пообіцяв підняти це питання на зустрічі з главами МЗС Німеччини, Франції, Польщі та Швеції, які сьогодні мають прибути до України. Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає УНН.
“Кремль проводить у Криму чергову чистку. Мішень — жінки-активістки. Окупанти затримали кримських татарок, які опікуються правами дітей. Мета — залякати всіх з проактивною позицією. Закликаю світ вимагати їх звільнення. Вже незабаром говоритиму про це з своїми німецьким, французьким, польським та швецькою колегами”, — написав він.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток, правозахисниць Лутфіє Зудіеву і Муміне Салієву.