Клімкін обговорить “чистку” в Криму з чотирма іноземними міністрами

КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає світову спільноту вимагати від Російської Федерації звільнити затриманих сьогодні кримськотатарських активісток. Він пообіцяв підняти це питання на зустрічі з главами МЗС Німеччини, Франції, Польщі та Швеції, які сьогодні мають прибути до України. Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає УНН.