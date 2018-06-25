Климкин: мы должны не допустить попытки России радикализировать Украину

"Россия последовательно пытается представить Украину как некую радикальную реальность, которая не соблюдает права человека. Мы совместно очень активно пытаемся разрушить такие усилия России. Но должны честно сказать, что атмосфера толерантности, которая всегда была присуща Украине, должна храниться и это не даст России делать то, что она постоянно делает. Поэтому мы должны быть сплочены", - сказал Климкин.



Как сообщал УНН, Россия спонсирует терроризм на оккупированных территориях Донбасса и сознательно использует пытки . Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.