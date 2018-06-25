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Клімкін: ми маємо не допустити спроби Росії радикалізувати Україну

Клімкін: ми маємо не допустити спроби Росії радикалізувати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Українське суспільство має бути згуртованим, щоб не дати можливості Росії посіяти між нашими людьми ненависть на міжнаціональному ґрунті. Про це сьогодні на брифінгу у Києві заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Росія послідовно намагається представити Україну як якусь радикальну реальність, яка не дотримується прав людини. Ми спільно дуже активно намагаємося зруйнувати такі зусилля Росії. Але маємо чесно сказати, що атмосфера толерантності, яка завжди була притаманна Україні, має зберігатися і це не дасть Росії робити те, що вона постійно робить. Тому ми маємо бути згуртовані", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНН, Російська Федерація спонсорує тероризм на окупованих територіях Донбасу та свідомо застосовує тортури. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з головою Служби безпеки України Василем Грицаком на відкритому брифінгу для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації.

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