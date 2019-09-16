Кличко предложил Государственной аудиторской службе провести аудит деятельности всех подразделений КГГА

"Учитывая информацию, которая распространяется в СМИ, о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам в осуществлении Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел относительно законного и эффективного использования коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля", - говорится в обращении мэра Киева на имя главы Государственной аудиторской службы Украины.