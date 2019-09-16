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Кличко запропонував Державній аудиторській службі провести аудит діяльності всіх підрозділів КМДА

Кличко запропонував Державній аудиторській службі провести аудит діяльності всіх підрозділів КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015–2019 років, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби столичної міськради.

“Зважаючи на інформацію, що поширюється в ЗМІ, про нібито бюджетні зловживання у місті Києві, звертаюся до вас щодо здійснення Державною аудиторською службою перевірки та аналізу фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання комунальних коштів і майна, інших активів, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю”, — ідеться у зверненні мера Києва на ім’я голови Державної аудиторської служби України.

Українські Національні Новини

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