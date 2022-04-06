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Кличко призвал пока не возвращаться в Киев, есть угроза обстрелов

Киев • УНН

 • 138459 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко призвал людей пока не возвращаться в столицу, ведь еще остается вероятной угроза обстрелов города оккупантами, передает УНН.

Кличко призвал пока не возвращаться в Киев, есть угроза обстрелов

Цитата

"Киевляне, которые уезжали в другие города, продолжают возвращаться в столицу. Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, подождите немного. Еще остается вероятной угроза обстрелов города. А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными - не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Она в столице продолжается, напомню, с 21:00 до 6:00", - сказал Кличко.

Детали

Кличко призвал водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, поскольку в городе много блокпостов и блоков на дорогах.

"Поскольку автомобилей в городе стало значительно больше, а преграды на дороге затрудняют движение. Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины — Киев. Но должны быть готовы и к другим сценариям", - отметил Кличко.

Добавим

В Киеве сегодня фиксировали пробки из желающих вернуться домой. Многие киевляне решили вернуться в город, несмотря на то, что мэр города Кличко и официальные службы просят пока не возвращаться.

Дополнение

1 апреля Кличко уже просил людей, которые покинули город, пока не возвращаться.

Как писал УНН, военные Вооруженных сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

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