Кличко закликав поки що не повертатися до Києва, є загроза обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко закликав людей поки що не повертатися в столицю, адже ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста окупантами, передає УНН.
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"Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися в столицю. Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають в місті, закликаю бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває, нагадаю, з 21:00 до 6:00", - сказав Кличко.
Деталі
Кличко закликав водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху оскільки в місті багато блокпостів і блоків на дорогах.
"Оскільки автівок у місті стало значно більше, а перепони на дорозі ускладнюють рух. Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України — Київ. Але маємо бути готові й до інших сценаріїв", - зазначив Кличко.
Додамо
У Києві сьогодні фіксували пробки із охочих повернутися додому. Багато киян вирішили повернутися до міста, незважаючи на те, що мер міста Кличка та офіційні служби просять поки не повертатися.
Доповнення
1 квітня Кличко вже просив людей, які покинули місто, поки не повертатися.
Як писав УНН, військові Збройних сил України відновили контроль над частиною населених пунктів на Київщині та Чернігівщині.