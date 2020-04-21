Кличко рассказал, как будут ослаблять карантин в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Когда будет преодолен пик распространения коронавируса, в столице планируют ослаблять карантин. План поэтапного ослабления ограничений уже разработали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко, передает УНН.
"Постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после того, как будет преодолен пик распространения заболевания коронавирусом", - сказал Кличко.
Он отметил, что общается с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств и анализирует как они ослабляют карантин.
"План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер", - отметил Кличко.
Напомним, на ближайшем заседании правительства Минздрав будет предлагать продолжить карантинные мероприятия в Украине до 12 мая, но с некоторыми ослаблениями ограничений, в частности будет предлагаться открытие музеев, парков и библиотек.