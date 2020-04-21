Кличко розповів як послаблюватимуть карантин у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Коли буде подолано пік поширення коронавірусу, у столиці планують послаблювати карантин. План поетапного послаблення обмежень вже розробили. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка, передає УНН.
"Поступове послаблення обмежень у столиці запроваджуватимуть після того, коли буде подолано пік поширення захворювання на коронавірус", - сказав Кличко.
Він зазначив, що спілкується з мерами міст Європи, з очільниками деяких держав і аналізує як вони послаблюють карантин.
"План поетапного послаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що потрібно "оживляти" економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи із ситуації, будемо впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів", - зазначив Кличко.
Нагадаємо, на найближчому засіданні уряду МОЗ пропонуватиме продовжити карантинні заходи в Україні до 12 травня, але з деякими послабленями обмежень, зокрема пропонуватиметься відкриття музеїв, парків та бібліотек.