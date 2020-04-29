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Кличко рассказал сколько киевлян должны быть на самоизоляции

Кличко рассказал сколько киевлян должны быть на самоизоляции

Киев  •  УНН

 • 13352 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Киеве в Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19 для контроля за режимом самоизоляции передали информацию о более 52 тысячах киевлян. Об этом во время брифинга сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Хочу напомнить, что продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19, который мы создали в столице. Всего в центр для контроля за режимом самоизоляции передали информацию о более 52 тысячах киевлян. Из них почти 47 тысяч — лица, вернувшиеся в Украину из-за границы с 11 марта. Другие — киевляне, которые лечатся дома или контактировали с больными и тоже должны находиться на самоизоляции”, — сказал Кличко.

По его словам, на сегодня к осуществлению физического контроля за соблюдением самоизоляции привлечены также работники Муниципальной охраны.

“Контроль за тем, придерживается ли человек правил самоизоляции, осуществляется в выборочном порядке и сочетается со звонком по телефону и контролем геолокации с помощью чат-бота”, — добавил он.

Напомним, в Украине 9:00 29 апреля зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 — летальные. Прирост случаев заболевания за сутки — 456, что больше, чем сутками ранее.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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