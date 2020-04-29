Кличко розповів скільки киян повинні бути на самоізоляції

“Хочу нагадати, що продовжує працювати Моніторинговий центр з протидії розповсюдження COVID-19, який ми створили у столиці. Усього до центру для контролю за режимом самоізоляції передали інформацію про понад 52 тисячі киян. Із них майже 47 тисяч — особи, що повернулися в Україну з-за кордону із 11 березня. Інші — кияни, що лікуються вдома або контактували з хворими і теж повинні перебувати на самоізоляції”, — сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні до здійснення фізичного контролю за дотриманням самоізоляції залучені також працівники Муніципальної охорони.

“Контроль за тим, чи дотримується людина правил самоізоляції, здійснюється у вибірковому порядку і поєднується із дзвінком телефоном та контролем геолокації за допомогою чат-боту”, — додав він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні. Приріст випадків захворювання за добу — 456, що більше, ніж добою раніше.