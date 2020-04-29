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Кличко розповів скільки киян повинні бути на самоізоляції

Кличко розповів скільки киян повинні бути на самоізоляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві до Моніторингового центру з протидії розповсюдження COVID-19 для контролю за режимом самоізоляції передали інформацію про понад 52 тисячі киян. Про це під час брифінгу повідомив київський міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Хочу нагадати, що продовжує працювати Моніторинговий центр з протидії розповсюдження COVID-19, який ми створили у столиці. Усього до центру для контролю за режимом самоізоляції передали інформацію про понад 52 тисячі киян. Із них майже 47 тисяч — особи, що повернулися в Україну з-за кордону із 11 березня. Інші — кияни, що лікуються вдома або контактували з хворими і теж повинні перебувати на самоізоляції”, — сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні до здійснення фізичного контролю за дотриманням самоізоляції залучені також працівники Муніципальної охорони.

“Контроль за тим, чи дотримується людина правил самоізоляції, здійснюється у вибірковому порядку і поєднується із дзвінком телефоном та контролем геолокації за допомогою чат-боту”, — додав він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні. Приріст випадків захворювання за добу — 456, що більше, ніж добою раніше.

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