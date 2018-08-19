Кличко: в течение 2018 планируется открыть 8 детских садов и 3 школы

"В сентябре дети пойдут в школу. И наша задача сделать все, чтобы должным образом подготовить учебные заведения. Все школы и детские сады были отремонтированы, чтобы дети имели необходимые условия для обучения ", - сказал мэр Киева.

Он напомнил, что значительная часть городского бюджета выделяется на сферу образования.

И это дает результаты. Ведь, по словам городского головы, еще несколько лет назад очередь в детские сады составляла более 15 000 детей. Сейчас очередь сокращено до 3 тысяч.

"В ближайшие годы этой очереди вообще не должно быть", - добавил Кличко.

Он напомнил, что за последние четыре года в Киеве был открыт построенных или полностью реконструированных 19 детских садов и 6 школ.

В частности, только в течение 2018 планируется открыть 8 детских садов и 3 школы.

"Мы в 2018 году запланировали строительство и реконструкцию 11 учреждений образования. Из них 3 школы - строительство одной школы, полная реконструкция одной школы и пристройка к одной из столичных школ, и 8 садов. Это строительство или полная реконструкция ", - сказал Виталий Кличко.

"Школам, которые мы открываем, мы можем гордиться. В частности, качеством строительства, оборудованием классов, спортивных залов. Убежден, что Киев показывает пример для других городов - и не только нашего государства. И школы, и детские сады отвечают современным требованиям ", - подытожил мэр.

Напомним, из восьми запланированных садов на 2018 году (семь полностью реконструированных и один новый) три садики в столице уже открыли, в том числе новый. Один откроют ко Дню знаний. Еще четыре реконструированных детсада - в Голосеевском, Оболонском, Дарницком и Печерском районах - планируется открыть до конца года.

Это позволит только в 2018 году создать 2225 дополнительных мест в детских садах Киева.