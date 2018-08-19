Кличко: протягом 2018 року заплановано відкрити 8 дитячих садків та 3 школи

КИЇВ. 19 серпня. УНН. До кінця року в столиці заплановано відкрити після будівництва чи реконструкції 3 школи та 8 дитячих садків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.