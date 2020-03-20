Кличко прокомментировал вопрос проведения богослужений во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Церковь должна соблюдать меры, которые ввела власть, чтобы не подвергать людей опасности. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.
"Я обратился к представителям всех конфессий: защищайте людей и следуйте необходимым ограничениям. Церковь у нас отделена от государства, но в такие времена должна, я убежден, соблюдать меры, которые ввела власть, чтобы не подвергать людей опасности. Насколько я знаю, главы нескольких церквей призвали верующих молиться дома. Например, Украинская Греко-Католическая церковь разрешила своим прихожанам не ходить на богослужение из-за угрозы распространения коронавируса и транслирует богослужения на радио, телевидении или в интернете", - сказал городской глава.
Он напомнил, что Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение служб в приходах до конца пандемии.