Кличко прокомментировал вопрос проведения богослужений во время карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100346 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103498 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105546 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104536 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113179 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100816 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105283 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Кличко прокомментировал вопрос проведения богослужений во время карантина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Церковь должна соблюдать меры, которые ввела власть, чтобы не подвергать людей опасности. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.

"Я обратился к представителям всех конфессий: защищайте людей и следуйте необходимым ограничениям. Церковь у нас отделена от государства, но в такие времена должна, я убежден, соблюдать меры, которые ввела власть, чтобы не подвергать людей опасности. Насколько я знаю, главы нескольких церквей призвали верующих молиться дома. Например, Украинская Греко-Католическая церковь разрешила своим прихожанам не ходить на богослужение из-за угрозы распространения коронавируса и транслирует богослужения на радио, телевидении или в интернете", - сказал городской глава.

Он напомнил, что Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение служб в приходах до конца пандемии.

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