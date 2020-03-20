Кличко прокоментував питання проведення богослужінь під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Церква повинна дотримуватись заходів, які запровадила влада, щоб не наражати людей на небезпеку. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.
"Я звернувся до представників всіх конфесій: убезпечуйте людей та дотримуйтесь необхідних обмежень. Церква у нас відділена від держави, але в такі часи повинна, я переконаний, дотримуватись заходів, які запровадила влада, щоб не наражати людей на небезпеку. Наскільки я знаю, глави кількох церков закликали вірян молитись удома. Наприклад, Українська Греко-Католицька церква дозволила своїм парафіянам не ходити на богослужіння через загрози поширення коронавірусу та транслює богослужіння на радіо, телебаченні чи в інтернеті", - сказав міський голова.
Він нагадав, що Вселенський патріарх Варфоломій благословив припинення служб у парафіях до кінця пандемії.