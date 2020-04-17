Кличко о загрязненности воздуха в Киеве: на улицы столицы выехала спецтехника
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В связи с загрязнением воздуха в Киеве на улицы столицы выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора". Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Сейчас уже выехали спецмашины "Киевавтодора" для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы", - сообщил городской голова, и призвал жителей столицы оставаться дома.
Накануне в КГГА сообщили, что в воздухе Киева зафиксировали продукты горения из Чернобыльской зоны. Специалисты попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу.
В свою очередь, по состоянию на вечер 16 апреля портал QIAir, который отслеживает качество воздуха в мире, обозначил Киев как город с самым грязным воздухом.
Учитывая ситуацию, специалисты призывают:
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- ограничить пребывание на открытом воздухе;
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- держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
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- включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
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- проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
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- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
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