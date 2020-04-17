Кличко про забрудненість повітря у Києві: на вулиці столиці виїхала спецтехніка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У зв'язку із забрудненням повітря у Києві на вулиці столиці виїхала поливо-мийна техніка "Київавтодору". Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Зараз вже виїхали спецавто „Київавтодору“ для миття столичних вулиць. У зв’язку із задимленістю в місті, пов‘язаною із пожежами в зоні відчуження, вночі і наступними днями будуть збільшені маршрути і кількість поливо-мийної техніки на вулицях столиці”, — повідомив міський голова, та закликав мешканців столиці залишатись вдома.
Напередодні у КМДА повідомили, що в повітрі Києва зафіксували продукти горіння з Чорнобильської зони. Фахівці попросили людей зачинити вікна та не виходити на вулицю.
У свою чергу, станом на вечір 16 квітня портал QIAir, який відстежує якість повітря у світі, позначив Київ як місто з найбруднішим повітрям.
Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:
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- обмежити перебування на відкритому повітрі;
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- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
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- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
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- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
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- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.
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