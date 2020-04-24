Кличко сообщил, какова суточная стоимость лечения одного больного на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Лечение одного больного коронавирусной болезнью в сутки стоит от 5 до 15 тысяч гривен. Об этом во время брифинга в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента невозможно, потому что все зависит от степени тяжести болезни. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тысяч гривен в сутки лечения", - сказал Кличко.
По его словам, более 90% медпрепаратов, предусмотренных "Национальным перечнем основных лекарственных средств", есть в медучреждениях столицы, пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах - получают их бесплатно.
Мэр Киева сообщил, что Департамент здравоохранения за средства резервного фонда бюджета города закупил лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным на коронавирусную болезнь.
"Речь идет о 17 наименований медицинских препаратов. Это антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 млн гривен", - отметил Кличко.
Как сообщалось в УНН, в столице за прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилась на 63 - до 1122. Коронавирус зафиксировали у троих медиков, шесть мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет и у 9 священнослужителей, из которых 5 - из Киево-Печерской лавры.