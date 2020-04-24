Кличко повідомив, яка добова вартість лікування одного хворого на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Лікування одного хворого на коронавірусну хворобу за добу коштує від 5 до 15 тисяч гривень. Про це під час брифінгу у п’ятницю заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сказати точно, скільки грошей витрачають за добу на одного пацієнта неможливо, бо все залежить від ступеня тяжкості хвороби. Але, як говорять медики, у середньому надання допомоги обходиться від 5 до 15 тисяч гривень за добу лікування", - сказав Кличко.
З його слів, понад 90% медпрепаратів, що передбачені "Національним переліком основних лікарських засобів", є в медзакладах столиці, пацієнти з COVID-19, які лікуються в стаціонарах - отримують їх безкоштовно.
Мер Києва повідомив, що Департамент охорони здоров'я за кошти резервного фонду бюджету міста закупив ліки, що застосовують для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу.
"Йдеться про 17 найменувань медичних препаратів. Це антибіотики, противірусні та протизапальні препарати, інші медикаменти. На їх закупівлю місто виділило 101 мільйон гривень", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося в УНН, у столиці за минулу добу кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилась на 63 - до 1122. Коронавірус зафіксували у трьох медиків, шістьох хлопців віком від 6 до 14 років та в дев’ятьох священнослужителів, з яких 5 - з Києво-Печерської лаври.