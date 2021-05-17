Кличко возглавил рейтинг лучших боксеров в истории "хэвивейта"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Ведущий экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко стал лучшим боксером в истории супертяжелой весовой категории. Данные обнародовал авторитетный боксерский портал "BoxRec", передает УНН.
Детали
Младший из братьев Кличко опередил американца Джо Льюиса, который стал вторым в генерации, и Мухаммеда Али (третий).
Брат Владимира - Виталий Кличко, расположился на девятой позиции, а Александр Усик попал на 24-е место.
Первую десятку также сформировали: Рокки Марчиано, Сонни Листон, Леннокс Льюис, Риддик Боуи, Тайсон Фьюри и Майк Тайсон.
Дополнение
За свою профессиональную карьеру Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).