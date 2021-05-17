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Кличко очолив рейтинг найкращих боксерів в історії "хевівейту"

Київ • УНН

 • 20557 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Провідний ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко став найкращим боксером в історії суперважкої вагової категорії. Дані оприлюднив авторитетний боксерський портал "BoxRec", передає УНН.

Кличко очолив рейтинг найкращих боксерів в історії "хевівейту"

Деталі

Молодший з братів Кличко випередив американця Джо Льюїса, який став другим в генерації, та Мухаммеда Алі (третій).
Брат Володимира – Віталій Кличко, розташувався на дев'ятій позиції, а Олександр Усик потрапив на 24-е місце.

Першу десятку також сформували: Роккі Марчіано, Сонні Лістон, Леннокс Льюїс, Ріддік Боуї, Тайсон Ф'юрі і Майк Тайсон.

Доповнення

За свою професійну кар'єру Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).

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