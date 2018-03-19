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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 4361 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 09:12 • 101113 просмотра

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10 марта, 06:48 • 108622 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116294 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Кличко возглавил рейтинг глав украинских регионов – исследование СМИ

Кличко возглавил рейтинг глав украинских регионов – исследование СМИ

Киев  •  УНН

 • 10056 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко занял первое место в рейтинге губернаторов Украины, опубликованном в журнале “Деловая столица” (ДС) от 19 марта.

“Лидером рейтинга по итогам года стал мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко. Суммарно по двадцати критериям он набрал 88,5 балла”, — отметили журналисты издания, подчеркнув, что первое место Кличко обусловлено достижениями, которых во время его правления добилась столица.

Авторы рейтинга перечислили направления, по которым Киев занял лидирующие позиции среди других городов Украины.

“Столица абсолютно прогнозируемо заняла первое место по экспорту товаров, притоку прямых иностранных инвестиций, освоенным капитальным инвестициям и выполненным строительным работам (на душу населения). Также Киев вошел в двойку регионов с наибольшей общей площадью принятого в эксплуатацию жилья на тысячу жителей. Кроме того, в Киеве самая высокая среднемесячная зарплата (11 135 грн)”, — подчеркнули в "ДС".

Отметим, что в своем исследовании “Деловая столица” подвела итоги развития регионов за 2017 год. Журналисты сравнили показатели 23 мирных регионов по двадцати общественно значимым критериям, используя официальные данные Госкомстата. Второе место в рейтинге занял председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, получивший 46,5 балла, третье — глава Киевской облгосадминистрации Александр Горган с 46 баллами.

Украинские Национальные Новости

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