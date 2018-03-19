Кличко очолив рейтинг голів українських регіонів - дослідження ЗМІ

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко посів перше місце в рейтингу губернаторів України, опублікованому в журналі "Деловая столица" (ДС) від 19 березня.

"Лідером рейтингу за підсумками року став мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко. Сумарно за 20 критеріями він набрав 88,5 бала", - зазначили журналісти видання, підкресливши, що перше місце Кличка зумовлене досягненнями, яких під час його правління досягла столиця.

Автори рейтингу перерахували напрямки, за якими Київ зайняв лідируючі позиції серед інших міст України.

"Столиця абсолютно прогнозовано посіла перше місце з експорту товарів, притоку прямих іноземних інвестицій, освоєних капітальних інвестицій і виконаних будівельних робіт (на душу населення). Також Київ увійшов у двійку регіонів з найбільшою загальною площею прийнятого в експлуатацію житла на тисячу жителів. Крім того, в Києві найвища середньомісячна зарплата (11 135 грн)", - підкреслили в "ДС".

Відзначимо, що у своєму дослідженні "Деловая столица" підбила підсумки розвитку регіонів за 2017 рік. Журналісти порівняли показники 23 мирних регіонів за 20 суспільно значущими критеріями, використовуючи офіційні дані Держкомстату. Друге місце в рейтингу посів голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, який отримав 46,5 балу, третє - голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган з 46 балами.

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