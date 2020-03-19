Кличко назвал количество аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сейчас в Киеве есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще часть должна поступить на следующей неделе. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.
“Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве 200 Из них 133 в инфекционных отделениях, базовых больницах. Мы заказали дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и рассчитываем, что еще часть аппаратов, несколько десятков, мы получим уже на следующей неделе”, — сказал Кличко.
Напомним, по словам городского головы, в аэропортах “Борисполь” и “Жуляны” установят экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, которые будут давать результаты уже через 30-40 минут.