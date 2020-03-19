Кличко назвал количество аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100335 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103489 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105538 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104527 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113169 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100815 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105282 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106652 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131568 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130450 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 106104 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111508 просмотра
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5 марта, 08:47 • 109715 просмотра
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4 марта, 18:57 • 109191 просмотра
Актуальное
Кличко назвал количество аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве

Кличко назвал количество аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве

Киев  •  УНН

 • 18998 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сейчас в Киеве есть 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, еще часть должна поступить на следующей неделе. Об этом сказал мэр Виталий Кличко в четверг во время брифинга, передает УНН.

“Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве 200 Из них 133 в инфекционных отделениях, базовых больницах. Мы заказали дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и рассчитываем, что еще часть аппаратов, несколько десятков, мы получим уже на следующей неделе”, — сказал Кличко.

Напомним, по словам городского головы, в аэропортах “Борисполь” и “Жуляны” установят экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса, которые будут давать результаты уже через 30-40 минут.

Украинские Национальные Новости

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