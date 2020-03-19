Кличко назвав кількість апаратів штучної вентиляції легенів в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Наразі в Києві є 200 апаратів штучної вентиляції легенів, ще частина має надійти наступного тижня. Про це сказав міський голова Віталій Кличко у четвер під час брифінгу, передає УНН.
“Апаратів штучної вентиляції легенів в місті Києві 200. З них 133 в інфекційних відділеннях, базових лікарнях. Ми замовили додаткові апарати штучної вентиляції легенів і розраховуємо, що ще частину апаратів, декілька десятків, ми отримаємо вже наступного тижня”, — сказав Кличко.
Нагадаємо, зі слів міського голови, в аеропортах “Бориспіль” та “Жуляни” встановлять експрес-лабораторії для діагностування коронавірусу, які даватимуть результати уже через 30-40 хвилин.