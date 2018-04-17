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Кличко: мы возвращаем незаконно отобранные у общины объекты, такие как кинотеатр &quot;Звездный&quot;

Киев • УНН

 • 6280 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Столичная власть возвращает в собственность города объекты, которые были в свое время незаконно отобранные у общины. И аналогичное решение должно быть принято по кинотеатра "Звездный". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

Кличко: мы возвращаем незаконно отобранные у общины объекты, такие как кинотеатр &quot;Звездный&quot;

Он отметил, что соответствующий вопрос внесен в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета.

"Среди вопросов собственности и имущества является проект решения о возвращении общине Киева помещение кинотеатра" Звездный ". Убежден, мы должны принять такое решение. Мы возвращаем в городскую собственность объекты, которые когда-то нагло и незаконно забрали у общины. И продолжим это делать ", - подчеркнул Кличко.

Мэр также добавил, что власти Киева капитально ремонтирует и реконструирует помещения детсадов, десятилетиями работали не по профилю. Кличко напомнил, что на днях он посетил детский сад в Святошинском районе, который уже принимает детей.

"Его капитально отремонтировали, оборудовали и теперь это самый современный и комфортный заведение. Всего в этом году мы откроем 8 вновь построенных и реконструированных садов в столице ", - сказал городской голова.

Он отметил, что в Киеве в этом году также откроется 10 обновленных парков и несколько туристических зон.

В то же время, добавил он, не все понимают, что делается все это для жителей Киева.

"Я сейчас говорю об актах вандализма, которые увеличилось в столице", - подчеркнул Виталий Кличко.

В частности, он привел случаи, когда краской облили отремонтирован подземный переход, разбили окна в новом трамвае, повредили скульптуры малышей на Почтовой, регулярно бьют фонари на восстановленной ограждения Ботанического сада на бульваре Шевченко.

"Ответственность за такие правонарушения должна быть неотвратимой и для всех", - отметил Виталий Кличко.

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