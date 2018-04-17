Кличко: мы возвращаем незаконно отобранные у общины объекты, такие как кинотеатр "Звездный"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Столичная власть возвращает в собственность города объекты, которые были в свое время незаконно отобранные у общины. И аналогичное решение должно быть принято по кинотеатра "Звездный". Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.
Он отметил, что соответствующий вопрос внесен в повестку дня сегодняшнего заседания Киевсовета.
"Среди вопросов собственности и имущества является проект решения о возвращении общине Киева помещение кинотеатра" Звездный ". Убежден, мы должны принять такое решение. Мы возвращаем в городскую собственность объекты, которые когда-то нагло и незаконно забрали у общины. И продолжим это делать ", - подчеркнул Кличко.
Мэр также добавил, что власти Киева капитально ремонтирует и реконструирует помещения детсадов, десятилетиями работали не по профилю. Кличко напомнил, что на днях он посетил детский сад в Святошинском районе, который уже принимает детей.
"Его капитально отремонтировали, оборудовали и теперь это самый современный и комфортный заведение. Всего в этом году мы откроем 8 вновь построенных и реконструированных садов в столице ", - сказал городской голова.
Он отметил, что в Киеве в этом году также откроется 10 обновленных парков и несколько туристических зон.
В то же время, добавил он, не все понимают, что делается все это для жителей Киева.
"Я сейчас говорю об актах вандализма, которые увеличилось в столице", - подчеркнул Виталий Кличко.
В частности, он привел случаи, когда краской облили отремонтирован подземный переход, разбили окна в новом трамвае, повредили скульптуры малышей на Почтовой, регулярно бьют фонари на восстановленной ограждения Ботанического сада на бульваре Шевченко.
"Ответственность за такие правонарушения должна быть неотвратимой и для всех", - отметил Виталий Кличко.