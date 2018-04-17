Кличко: ми повертаємо незаконно відібрані у громади об‘єкти, такі як кінотеатр “Зоряний”

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Столична влада повертає у власність міста об‘єкти, які були свого часу незаконно відібрані у громади. І аналогічне рішення повинно бути ухвалене щодо кінотеатру “Зоряний”. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.