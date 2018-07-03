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Кличко: мы планируем отремонтировать как можно больше ключевых магистралей столицы в летний период

Кличко: мы планируем отремонтировать как можно больше ключевых магистралей столицы в летний период

Киев  •  УНН

 • 6263 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В этом году столичная власть поставила перед собой задачу отремонтировать как можно больше ключевых магистралей, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе. И постепенно перейти к ремонту маленьких улиц. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции капитального ремонта бульвара Академика Вернадского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

Он отметил, что большую часть работ на запланированных на этот год объектах должны завершить в летний период.

Длина участка, капитально обновили на бульваре Вернадского - почти два километра. Общая стоимость строительных работ - более 68000000 гривен. При этом, как заявил Кличко на всех объектах капитального ремонта в столице комплексно обновляется вся прилегающая инфраструктура.

"Эту дорогу построили еще в 1973 году. Ни одного капитального ремонта с тех пор здесь не было - 45 лет! На этом участке устроена двухслойное покрытие с полимерасфальтобетону, обустроили новые тротуары, новые бордюры, смотровые колодцы и озелененилы прилегающую территорию, - сказал Кличко. - И важно, что дорожную разметку здесь нанесли холодным пластиком. Это в разы увеличивает ее срок эксплуатации ", - отметил мэр.

Он также отметил, что недавно начали и капитальный ремонт крупной транспортной магистрали - проспекта Академика Палладина.

"Это даст возможность полностью обновить это направление въезда в город и разгрузить основные магистрали. На Палладина мы отремонтируем около 5 километров дороги. Там ремонт начался в июне этого года. Срок выполнения работ - 9 месяцев ", - подчеркнул мэр столицы.

По его словам, на проспекте Академика Палладина полностью обновят все полосы движения, капитально отремонтируют путепровод через железную дорогу, обновят сеть дождевой канализации. Будут на проспекте и новые тротуары, и велосипедные дорожки, и новое современное освещение. Также предусмотрено обустройство мест для парковки.

При этом Кличко подчеркнул, что подрядные организации при заключении договора, дают гарантию на новую дорогу 5 лет. Если за это время будут выявлены недостатки, подрядчик устраняет их за свой счет. Мэр также напомнил, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали 502 километра дорог и проездов. И как минимум 300 километров планируют отремонтировать в этом году.

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