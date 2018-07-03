Кличко: ми плануємо відремонтувати якомога більше ключових магістралей столиці в літній період

Він зазначив, що більшу частину робіт на запланованих на цей рік об’єктах мають завершити в літній період.

Довжина ділянки, яку капітально оновили на бульварі Вернадського, — майже два кілометри. Загальна вартість будівельних робіт — понад 68 мільйонів гривень. При цьому, як заявив Кличко, на всіх об’єктах капітального ремонту в столиці комплексно оновлюється вся прилегла інфраструктура.

“Цю дорогу побудували ще у 1973 році. Жодного капітального ремонту з того часу тут не було — 45 років! На цій ділянці влаштоване двошарове покриття з полімерасфальтобетону, облаштували нові тротуари, нові бордюри, оглядові колодязі та озелененили прилеглу територію, — сказав Кличко. — І важливо, що дорожню розмітку тут нанесли холодним пластиком. Це в рази збільшує її термін експлуатації”, — відзначив мер.

Він також зазначив, що нещодавно розпочали і капітальний ремонт великої транспортної магістралі — проспекту Академіка Палладіна.

“Це дасть можливість повністю оновити цей напрямок в‘їзду в місто і розвантажити основні магістралі. На Палладіна ми відремонтуємо майже 5 кілометрів дороги. Там ремонт розпочався в червні цього року. Термін виконання робіт — 9 місяців”, — підкреслив мер столиці.

За його словами, на проспекті Академіка Палладіна повністю оновлять всі смуги руху, капітально відремонтують шляхопровід через залізницю, оновлять мережу дощової каналізації. Будуть на проспекті і нові тротуари, і велосипедні доріжки, і нове сучасне освітлення. Також передбачено облаштування місць для паркування.

При цьому Кличко підкреслив, що підрядні організації під час укладання договору, дають гарантію на нову дорогу 5 років. Якщо за цей час будуть виявлені недоліки, підрядник усуває їх за свій кошт. Мер також нагадав, що за попередніх два роки в Києві капітально відремонтували 502 кілометри доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів планують відремонтувати цього року.