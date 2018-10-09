Кличко: мы готовы помочь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле Ичне

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 66820 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117418 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125402 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165296 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152021 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140114 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130296 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178456 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118288 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141797 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Кличко: мы готовы помочь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле Ичне

Кличко: мы готовы помочь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле Ичне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Столичная власть готова оказать помощь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле Ичне и пострадавшим местным жителям. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале сессионного заседания Киевсовета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного головы .

"Уже много людей эвакуировали из опасной зоны - более 10000. Большинство - в Нежин. Я говорил с мэром Нежина. Предложил помощь. И в случае необходимости - что необходимо, и сможем, мы предоставим, - отметил Кличко. - Также сейчас главное управление ДСНС в столице подготовило 11 пожарных спасательных авто и 50 человек личного состава, готовы отправиться в Черниговскую ", - сказал мэр столицы.

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