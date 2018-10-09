Кличко: мы готовы помочь в ликвидации последствий взрывов на военных складах возле Ичне

"Уже много людей эвакуировали из опасной зоны - более 10000. Большинство - в Нежин. Я говорил с мэром Нежина. Предложил помощь. И в случае необходимости - что необходимо, и сможем, мы предоставим, - отметил Кличко. - Также сейчас главное управление ДСНС в столице подготовило 11 пожарных спасательных авто и 50 человек личного состава, готовы отправиться в Черниговскую ", - сказал мэр столицы.