Кличко: ми готові допомогти у ліквідації наслідків вибухів на військових складах біля Ічні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Столична влада готова надати допомогу у ліквідації наслідків вибухів на військових складах біля Ічні та постраждалим місцевим мешканцям. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку сесійного засідання Київради, передає УНН з посиланням на прес-службу столичного голови.
“Вже багато людей евакуювали з небезпечної зони — понад 10 тисяч. Більшість — до Ніжина. Я говорив з мером Ніжина. Запропонував допомогу. І в разі потреби — що необхідно, і що зможемо, ми надамо, — відзначив Кличко. — Також зараз головне управління ДСНС у столиці підготувало 11 пожежних рятувальних авто і 50 чоловік особового складу, які готові вирушити на Чернігівщину”, — сказав мер столиці.