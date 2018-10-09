Кличко: ми готові допомогти у ліквідації наслідків вибухів на військових складах біля Ічні

“Вже багато людей евакуювали з небезпечної зони — понад 10 тисяч. Більшість — до Ніжина. Я говорив з мером Ніжина. Запропонував допомогу. І в разі потреби — що необхідно, і що зможемо, ми надамо, — відзначив Кличко. — Також зараз головне управління ДСНС у столиці підготувало 11 пожежних рятувальних авто і 50 чоловік особового складу, які готові вирушити на Чернігівщину”, — сказав мер столиці.