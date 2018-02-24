Кличко: МАФы "убивают" малый бизнес в Киеве

“Если ты хочешь работать официально, ты должен платить за коммунальные услуги, должен платить работникам официальную заработную плату, платить налоги в бюджет нашего города. Владельцы же незаконных МАФов не платят. И наша задача — навести с этим порядок”, — сообщил киевский городской голова.

Он сказал, что в прошлом году в столице демонтировали около 1,5 тысячи незаконных МАФов. На очереди еще около 1,6 тысяч таких временных сооружений во всех районах Киева.

Также Кличко добавил, что весной киевляне и гости столицы увидят обновленные подземные переходы на Майдане и Крещатике.

Как сообщал УНН, во время заседания организационного комитета по подготовке и проведению в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА мэр Киева заявил, что: мы должны наилучшим образом презентовать Киев во время финала Лиги чемпионов УЕФА.