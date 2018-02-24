Кличко: МАФы "убивают" малый бизнес в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Незаконные МАФы “убивают” малый бизнес в Киеве, потому что их владельцы не придерживаются принципов честной конкуренции, заявил мэр столицы Виталий Кличко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт мэра украинской столицы.
“Если ты хочешь работать официально, ты должен платить за коммунальные услуги, должен платить работникам официальную заработную плату, платить налоги в бюджет нашего города. Владельцы же незаконных МАФов не платят. И наша задача — навести с этим порядок”, — сообщил киевский городской голова.
Он сказал, что в прошлом году в столице демонтировали около 1,5 тысячи незаконных МАФов. На очереди еще около 1,6 тысяч таких временных сооружений во всех районах Киева.
Также Кличко добавил, что весной киевляне и гости столицы увидят обновленные подземные переходы на Майдане и Крещатике.
Как сообщал УНН, во время заседания организационного комитета по подготовке и проведению в Киеве финала Лиги чемпионов УЕФА мэр Киева заявил, что: мы должны наилучшим образом презентовать Киев во время финала Лиги чемпионов УЕФА.