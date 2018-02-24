Кличко: МАФи "вбивають" малий бізнес у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Незаконні МАФи “вбивають” малий бізнес у Києві, бо їхні власники не дотримуються принципів чесної конкуренції, заявив мер столиці Віталій Кличко. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт мера української столиці.
“Якщо ти хочеш працювати офіційно, ти повинен платити за комунальні послуги, повинен платити працівникам офіційну заробітну платню, платити податки в бюджет нашого міста. Власники ж незаконних МАФів не платять. І наше завдання — навести з цим лад”, — повідомив київський міський голова.
Він сказав, що торік у столиці демонтували близько 1,5 тисячі незаконних МАФів. На черзі ще близько 1,6 тисяч таких тимчасових споруд у всіх районах Києва.
Також Кличко додав, що навесні кияни і гості столиці побачать оновлені підземні переходи на Майдані та Хрещатику.
Як повідомляв УНН, під час засідання організаційного комітету з підготовки та проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мер Києва заявив, що: ми повинні найкращим чином презентувати Київ під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.