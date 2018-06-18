Кличко: только Конституция сделает достижения децентрализации необратимыми

"Это, как мы надеемся, обеспечит условия для логического завершения реформы. Одним из самых горячих вопросов остается и принятия нового закона "О службе в органах местного самоуправления". Новый его проект разработан при участии АГУ и недавно зарегистрирован. Он содержит подходы, которые должны обеспечить новое качество нашей работы для граждан, - заявил Кличко. - Кроме того, он позволит власти на местах, в зависимости от возможностей, определять привлекательные условия труда для привлечения лучших специалистов на работу. Новый закон "О государственной службе" уже два года как вступил в силу, и промедление с принятием прогрессивного закона для местного самоуправления выглядит несправедливым ", - подчеркнул мэр Киева.

В этом году муниципальный форум посвященный вопросам местной демократии, привлечению граждан к решению актуальных проблем и задач местного развития.

Как отметил мэр столицы, Киев, Украина в этой сфере эффективно сотрудничают со многими иностранными партнерами, перенимая лучший опыт. В частности, в форуме принимают участие специалисты из Норвегии. По словам Кличко, именно норвежцы обладают положительным опыт в консолидации территориальных общин. Сегодня, подчеркнул глава АГУ, в Украине происходят подобные процессы, но их следует ускорять.

"Наши города, в том числе и Киев, имеют почти 20-летний опыт принятия и соблюдения уставов территориальных общин. И сегодня необходимо усиливать роль уставов в правовом регулировании вопросов местной демократии. Поэтому актуальным является соответствующий законопроект, который разрабатывает с нашим участием комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления. И мы рассчитываем на его скорейшую рассмотрение и принятие в парламенте ", - отметил Кличко.

Он напомнил, что в течение нескольких лет внедряются такие инструменты местной демократии, как электронные петиции, общественные бюджеты. В Киеве, например, на общественный бюджет предусмотрено в этом году 150 000 000 гривен. И реализуется немало проектов, которые получили финансирование в прошлом году.

"Мы продолжим применять лучший опыт развитых демократических стран, опыт наших партнеров. Но, отмечу, у нас тоже есть успехи, которыми мы готовы делиться, распространять их, - заявил председатель АГУ. - В частности, убежден, большая перспектива в дальнейшем внедрении технологий электронного управления ".

Во время форума презентуют наработки системы технологического управления городом KYIV SMART CITY, которую ввели в Киеве несколько лет назад и постоянно совершенствуют.