Кличко: КГГА и ЮНЕСКО сотрудничают в вопросе возведения мостового перехода

"На днях в некоторых СМИ появилась информация, что ЮНЕСКО выступает против строительства пешеходно-велосипедного моста, который должен стать туристической жемчужиной Киева. Я хочу вас заверить: строительные работы по возведению этого моста через Владимирский спуск полностью соответствуют действующему законодательству. Сейчас работы продолжаются и никаких требований от ЮНЕСКО о прекращении работ городская администрация не получала ", - сказал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что работы осуществляются за пределами буферной зоны объекта всемирного наследия Софии Киевской, а границы буферной зоны утверждены приказом Министерства культуры от 2017 года. При работах никоим образом не нарушено законодательство. Также, по словам Виталия Кличко, КГГА обратилась к Экспертного Совета Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест для предоставления экспертных заключений о влиянии проекта строительства этого моста.

"В заключении говорится о том, что влияние сведения пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует. Мы с ЮНЕСКО постоянно в сотрудничестве. Ожидаем встреча с представителями организации в апреле. Хочу подчеркнуть, что работы продолжаются и в конце весны мы планируем открыть городов ", - подчеркнул мэр Киева.

Также, по словам городского головы, в этом году в столице продолжат работы по строительству новых и реконструкции старых парков и зеленых зон. Так, планируется завершить работы, в частности, в парке "Победа" (вторая очередь), Куреневском парке, на третьей очереди "Натальи". Продолжается глобальная реконструкция столичного зоопарка. В частности, уже в этом году откроют новый вход в зоопарк, три озера.