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Кличко: КМДА та ЮНЕСКО співпрацюють в питанні зведення пішохідного мосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко прокоментував інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ, про те, що Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) нібито висловилася за припинення робіт зі зведення велосипедно-пішохідного мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів. За словами мера, жодних подібних вимог із боку ЮНЕСКО до КМДА не надходило, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА. 

Кличко: КМДА та ЮНЕСКО співпрацюють в питанні зведення пішохідного мосту

"Днями в деяких ЗМІ з’явилася інформація, що ЮНЕСКО виступає проти будівництва пішохідно-велосипедного мосту, який повинен стати туристичною перлиною Києва. Я хочу вас запевнити: будівельні роботи зі зведення цього мосту через Володимирський узвіз повністю відповідають чинному законодавству. Наразі роботи тривають і жодних вимог від ЮНЕСКО про припинення робіт міська адміністрація не отримувала", – сказав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що роботи здійснюються поза межами буферної зони об’єкту всесвітньої спадщини Софії Київської, а межі буферної зони затверджені наказом Міністерства культури від 2017 року. При роботах жодним чином не порушено законодавство. Також, за словами Віталія Кличка, КМДА звернулася до Експертної Ради Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць для надання експертних висновків щодо впливу проекту будівництва цього мосту.

"У висновку йдеться про те, що вплив зведення пішохідного мосту на фізичну збереженість об’єкту всесвітньої спадщини фактично відсутній. Ми з ЮНЕСКО постійно у співпраці. Очікуємо на зустріч із представниками організації в квітні. Хочу наголосити, що роботи тривають і наприкінці весни ми плануємо відкрити міст", – наголосив мер Києва.

Також, за словами міського голови, цього року в столиці продовжать роботи з будівництва нових і реконструкції старих парків і зелених зон. Так, планується завершити роботи, зокрема, в парку "Перемога" (друга черга), Куренівському парку, на третій черзі "Наталки". Триває і глобальна реконструкція столичного зоопарку. Зокрема, вже цього року відкриють новий вхід у зоопарк, три озера.

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