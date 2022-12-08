Классическая триада: в ОП назвали планы кремля на зиму

Детали

Планы кремля Подоляк также назвал "классической триадой путина". По его словам, этой зимой россия будет прибегать к:

1. Геноцидным атакам на энергетику, чтобы оставить миллионы людей без света и вызвать поток беженцев;

2. Информационной кампании о необходимости прекращения огня;

3. Ядерному запугиванию в случае проигрыша.

Напомним

Президент Владимир Зеленский верит, что в 2023 году в Украине уже будет мир.