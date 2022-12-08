Классическая триада: в ОП назвали планы кремля на зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Twitter о трех ставках кремля на эту зиму, передает УНН.
Детали
Планы кремля Подоляк также назвал "классической триадой путина". По его словам, этой зимой россия будет прибегать к:
1. Геноцидным атакам на энергетику, чтобы оставить миллионы людей без света и вызвать поток беженцев;
2. Информационной кампании о необходимости прекращения огня;
3. Ядерному запугиванию в случае проигрыша.
Напомним
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