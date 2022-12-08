Класична тріада: в ОП назвали плани кремля на зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив у Twitter про три ставки кремля на цю зиму, передає УНН.
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Плани кремля Подоляк також назвав "класичною тріадою путіна". За його словами, цієї зими росія вдаватиметься до:
1. Геноцидних атак на енергетику, щоб залишити мільйони людей без світла та спричинити потік біженців;
2. Інформаційної кампанії про необхідність припинення вогню;
3. Ядерного залякування у разі програшу.
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