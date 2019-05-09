В Украине появился еще один национальный театр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №199/2019 о предоставлении театрально-зрелищному учреждению культуры "Киевский академический Молодой театр" статуса национального. Об этом говорится на сайте Президента, передает УНН.
"Предоставить театрально-зрелищному учреждению культуры "Киевский академический Молодой театр" статус национального и в дальнейшем именовать его - театрально-зрелищное заведение культуры "Киевский национальный академический Молодой театр", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что целью указа является поддержка и развитие украинского театрального искусства. Также "Киевский академический Молодой театр" сделал весомый вклад в дело национального культурного возрождения.
Напомним, Верховная Рада обязала государственные и коммунальные театры обеспечить перевод спектаклей на украинский язык.